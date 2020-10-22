Украинский реперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками очень личной историей. Музыкантка приняла участие в проекте музыкальной группы Bahroma, команда которой запустила социальный проект о ментальном здоровье под названием "Я не боюсь, не бойся и ты".

Цель проекта – мотивировать молодых людей, говорить о своих психологических проблемах. На примере известных людей, проект должен показать, насколько важно в современном обществе говорить обо всем наболевшем, ведь молчание часто приводит к фатальным случаям, пишет 24 канал.

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"За проектом можно следить в социальных сетях под хэштегом #янебоюсьнебойсяіти, где каждый желающий сможет поделиться своей историей победы над сложной психологической ситуацией", – говорится на инстраграм-странице лидера группы Bahroma Романа Бахарева.

Реперша Alyona Alyona с радостью поддержала инициативу и записала видеоролик, в котором рассказала о том, как ей тяжело далось расставание с парнем. По словам музыкантши, держать все в себе неправильно. Знаменитость обратилась к людям и хочет, чтобы все также рассказывали другим о своих проблемах.

В моих серьезных отношениях в жизни был такой случай. Мы с моим молодым человеком гуляли по улице, просто гуляли, разговаривали и в один момент он сказал мне: "Я не вижу с тобой будущего". Для меня это был как гром среди ясного неба,

– рассказала музыкант.

По ее словам, парень сказал ей, что она "женщина в теле". Он отметил, что через много лет, если бы певице было 40 или через 40 лет у нее начнутся проблемы со здоровьем.

"Я останусь молодым и горячим, поэтому я бы не хотел, чтобы в будущем мне пришлось ухаживать за тобой, возить тебя по больницам", – сказал парень певице.

Такие слова очень ранили девушку. Она очень удивилась таким предположениям, ведь парня, к примеру, могла бы сбить машина и он бы стал человеком с инвалидностью, ведь мы не знаем о том, что будет завтра.

Я сейчас в теле, но даже если бы я осталась такой навсегда – это ничего не меняет, ведь мы все люди хорошие внутри. Надо ценить и наслаждаться временем, проведенным вместе. Это сильно меня ранило. Я замкнулась в себе и ни с кем об этом не говорила. Это слишком личное, мне так казалось,

– отметила певица.

Alyona Alyona советует не держать такие ситуации в себе, а рассказывать и делиться с другими. Сейчас есть профессиональные специалисты, которые помогают пережить сложные жизненные ситуации.

"Я хочу призвать вас всех не бояться говорить о проблемах, которые есть у вас внутри. Говорите о ваших сомнениях, о ваших переживаниях, ведь в диалоге с людьми вы можете получить помощь. Я не боюсь. И ты не бойся", – завершила рассказ певица.