Своим творчеством репер Alyona Alyona борется против стереотипов, поэтому решилась раздеться перед камерой и показать пышные формы. Звезда, привыкшая даже для светских мероприятий выбирать яркую спортивную одежду, призналась, как чувствовала себя во время съемки в белье.

Недавно пышнотелая репер Alyona Alyona снялась для рекламы украинского бельевого бренда, показав крупные формы на всю страну. Хоть звезда и не стесняется своей фигуры, однако обычно скрывала ее за объемной одеждой. Для программы "Светская жизнь" она рассказала, как решилась позировать в белье и как чувствовала себя перед камерой.

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Alyona Alyona заметила, что в кампейне она не была слишком откровенной, а сама реклама вовсе не эротична. По словам звезды, эта съемка призвана показать, что стоит принимать себя настоящей и носить не сексуальное белье, а то, в котором чувствуешь себя комфортно.

Ничего такого сверхъестественного я не показала, это всего лишь тело – у кого-то такое, а у кого-то такое. Возможно, я бы чувствовала себя очень некомфортно, если бы это была типичная реклама белья "соблазнить мужа",

– подчеркнула репер.

Артистка также отметила, что любит воду и часто посещает пляжи в купальнике, поэтому чувствовала себя уверенно, ведь и раньше не стеснялась показывать свои прелести перед незнакомыми людьми. Напомним, Alyona Alyona для съемки примерила несколько комплектов белья, на которые накинула халат.