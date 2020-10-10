Відома українська співачка Наталя Могилевська розповіла про той період в житті, коли їй доводилось багато працювати. Через постійний недосип зірка психічно виснажилась.

Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська в своєму інстаграм-профілі нечасто ділиться деталями особистого життя. Втім, цього разу зірка розповіла про складний період в її житті.

Цікаво Вона була гола: Надя Дорофєєва розповіла про першу зустріч з Наталією Могилевською

Могилевська зізналась, що приблизно 10-15 років тому, вона працювала в шаленому ритмі. Через велику кількість роботи співачка дуже мало часу виділяла на сон. Тому спала близько двох-трьох годин на добу.

Постійні перенавантаження та відсутність сну довели знаменитість до межі нервового виснаження. Наталії постійно снилися кошмари, в неї часто були галюцинації, а останньою краплею стали депресивні думки.

Це дуже страшно. Згодом зрозуміла, що бути щасливим і здоровим просто,

– написала Наталя Могилевська.

Після того часу виконавиця вирішила, що буде приділяти час на триваліший сон. Зараз Наталія дотримується трьох обов'язкових правил здорового способу життя: правильне харчування, фізичні навантаження та сон.