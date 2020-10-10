Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о том периоде в жизни, когда ей приходилось много работать. Из-за постоянного недосыпа звезда психически истощилась.

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская в своем инстаграм-профиле нечасто делится деталями личной жизни. Впрочем, на этот раз звезда рассказала о сложном периоде в ее жизни.

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Могилевская призналась, что примерно 10-15 лет назад она работала в бешеном ритме. Из-за большого количества работы певица очень мало времени выделяла на сон. Поэтому спала около двух-трех часов в сутки.

Постоянные перегрузки и отсутствие сна довели знаменитость к грани нервного истощения. Натальи постоянно снились кошмары, в нее часто были галлюцинации, а последней каплей стали депрессивные мысли.

Это очень страшно. Впоследствии поняла, что быть счастливой и здоровой просто,

– написала Наталья Могилевская.

После того времени исполнительница решила, что будет уделять время на более длительный сон. Сейчас Наталья придерживается трех обязательных правил здорового образа жизни: правильное питание, физические нагрузки и сон.