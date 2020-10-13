Українська співачка, ексучасниця гурту "ВІА гра" та учасниця проєкту "Танці з зірками 2020" Сана Дімопулос після феєричного виступу у сьомому випуску поділилася своїми враженнями від ефіру та розповіла про активну підготовку.

Артистка опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала фрагмент запального джайву з Максом Леоновим, а також пригадала, як відбувався минулий тиждень.

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Санта Дімопулос про підготовку до ефіру "Танців з зірками"

Санта намагається візуалізувати минулий тиждень. І тоді у неї в голові спливають картинки з ураганами, пожежами і цейтнотами. Коли все навколо палає, вибухає, взлітає або, навпаки – назавжди йде під землю.

А ти– біжиш! Біжиш, бо вже побіг, взяв темп! Біжиш, лавіруючи між всіма вогнями, вибухами і вирами. Біжиш, трішки задихаючись, іноді зміхуєш сльози, але – біжиш. Біжиш, бо зупинитися – значить втратити темп, значить припинити дихати,

– написала в дописі Дімопулос.

Танцівниця зазначила, що минулого тижня вона провела в залі рекордну кількість часу. Адже цього разу потрібно було поставити два танці замість одного. Їй було важко, інколи страшно, інколи – весело, а ще хвилююче, радісно, навіть виснажливо, але все-таки вона намагалася повністю віддатися цьому процесу.

Санта подякувала своїм близькм, які витримали підготовку до сьомого прямого ефіру разом із нею. Подякувала партнеру Максиму Леонову та Надії Мейхер, разом із якою станцювала пристрасний пасадобль.

Дуже дякую вам за підтримку і за розуміння того, що проєкт – це не тільки танці, але й акторські завдання, які ми виконуємо. Так, це була пожежа і ми пробігли крізь неї. Хоча, ні, не так. Це була пожежа. І її зробили ми,

– наголосила Санта.



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