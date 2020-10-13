Украинская певица, экс-участница группы " ВИА гра" и участница проекта "Танцы со звездами 2020" Сана Димопулос после феерического выступления в седьмом выпуске поделилась своими впечатлениями от эфира и рассказала об активной подготовке.

Артистка опубликовала сообщение на личной странице в инстаграме. Она показала фрагмент зажигательного джайва с Максом Леоновым, а также вспомнила, как проходила прошлая неделя.

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Санта Димопулос о подготовке к эфиру "Танцев со звездами"

Санта пытается визуализировать прошлую неделю. И тогда у нее в голове всплывают картинки с ураганами, пожарами и цейтнотами. Когда все вокруг пылает, взрывается, взлетает или, наоборот, навсегда уходит под землю.

А ты – бежишь! Бежишь, потому что уже побежал, взял темп! Бежишь, лавируя между всеми огнями, взрывами и водоворотами. Бежишь, чуточку задыхаясь, иногда смахиваешь слезы, но – бежишь. Бежишь, потому что остановиться – значит потерять темп, значит прекратить дышать,

– написала в заметке Димопулос.

Танцовщица отметила, что на прошлой неделе она провела в зале рекордное количество времени. Ведь на этот раз нужно было поставить два танца вместо одного. Ей было трудно, иногда страшно, иногда весело, а еще волнительно, радостно, даже утомительно, но все-таки она старалась полностью отдаться этому процессу.

Санта поблагодарила своих близких, которые выдержали подготовку к седьмому прямому эфиру вместе с ней. Поблагодарила партнера Максима Леонова и Надежду Мейхер, вместе с которой станцевала страстный пасадобль.

Спасибо вам за поддержку и за понимание того, что проект – это не только танцы, но и актерские задачи, которые мы выполняем. Да, это был пожар и мы пробежали сквозь него. Хотя, нет, не так. Это был пожар. И его сделали мы,

– сказала Санта.



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