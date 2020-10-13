11 жовтня відбувся сьомий прямий ефір телешоу "Танці з зірками". Тоді ювілей святкувала одна із учасниць проєкту – Юлія Саніна. Виконавиця поділилася враженнями від такого дня народження і зазначила, що запам'ятає його на все життя.

11 жовтня Юлії Саніній виповнилося 30 років. Артистка вже зазначала, що це найкращий період у її житті, вона відчуває спокій та впевненість в собі. Тепер на офіційній сторінці "Танців з зірками" в інстаграмі опублікували відео, у якому знаменитість розповіла про те, як відбувався її цьогорічний день народження.

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Юлія Саніна розповіла про ювілей на "Танцях"

Співачка зізналася, що цей день народження вона запам'ятає на все життя, адже вона навіть уявити не могла, що саме так святкуватиме 30-річчя. Юлія розповіла, що це було найкраще свято зі всіх, які вона мала.

Зранку зірку привітали інші учасники проєкту. Вони зібралися усі разом на репетиції, на великому екрані показали фото Саніної, співали пісень, танцювали. Кожен із колег по паркету зняв невелике відеопривітання. Усі ці ролики об'єднали і зробили мініфільм. Також артисти підготували торт, квіти, кульки. Юлія зізналася, що її гримерка була схожа на квітник.

Учасниця "Танців з зірками" сяяла від щастя. Вона справді насолодилася кожною миттю. Із запальною самбою вона запалила паркет та викликала захоплення не лише у глядачів, а й у суддів, які поставили високі оцінки за такий виступ. А Іраклі Макацарія зазначив, що пара Юлії та Дмитра Жука є фаворитом цього сезону.