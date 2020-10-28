21 жовтня, світській левиці та зірці американського реаліті-шоу Кім Кардашян виповнилося 40 років. Ювілей знаменитість вирішила відсвяткувати гучно: вона запросила 30 друзів та орендувала тропічний острів. А після публікацій фото Кім наштовхнулась на величезну хвилю критики.

Кім Кардашян опублікувала світлини з гучної вечірки на своїй сторінці в твітері. Знаменитість зазначила, що святкування її 40-річчя відбулось тільки після двох тижнів багаторазових перевірок та прохання пройти всім лабораторні тести й карантин.

Варто знати 30 гостей та орендований острів: як Кім Кардашян відсвяткує 40-річчя

Втім, Кім Кардашян згадала й вплив пандемії. За її словами, лише на невеликий час вона та друзі Кім відправились на орендований острів, де могли зробити вигляд, що все нормально. Зірка зазначила, що вони катались на велосипедах, плавали біля китів, дивились фільм на пляжі та активно проводили час.