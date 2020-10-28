Бездушно й огидно: Кім Кардашян засудили за святкування 40-річчя на приватному острові
21 жовтня, світській левиці та зірці американського реаліті-шоу Кім Кардашян виповнилося 40 років. Ювілей знаменитість вирішила відсвяткувати гучно: вона запросила 30 друзів та орендувала тропічний острів. А після публікацій фото Кім наштовхнулась на величезну хвилю критики.
Кім Кардашян опублікувала світлини з гучної вечірки на своїй сторінці в твітері. Знаменитість зазначила, що святкування її 40-річчя відбулось тільки після двох тижнів багаторазових перевірок та прохання пройти всім лабораторні тести й карантин.
Варто знати 30 гостей та орендований острів: як Кім Кардашян відсвяткує 40-річчя
Втім, Кім Кардашян згадала й вплив пандемії. За її словами, лише на невеликий час вона та друзі Кім відправились на орендований острів, де могли зробити вигляд, що все нормально. Зірка зазначила, що вони катались на велосипедах, плавали біля китів, дивились фільм на пляжі та активно проводили час.
До коронавірусу, я не думаю, що хтось з нас дійсно розумів, якою простою розкішшю була можливість подорожувати та бути разом з родиною та друзями в безпечному середовищі,
– написала знаменитість.
Реакція суспільства
Декотрі шанувальники Кім Кардашян написали, що вдячні їй за відвертість та милі сімейні фото. Однак більшість засудили її за надмірну розкіш в такий непростий для людства час. Користувачі писали, що Кім дарма намагається приблизитись до народу, адже звичайні люди скасовують зустрічі з родиною на великі сімейні свята. Також дехто зауважив, що на вечірці були присутні офіціанти в масках, які, за словами людей, мали ризикувати життям заради Кім.
Музикант Пітер Фремптон написав: "Ви що, настільки бездушні, що не розумієте, що це не те, що більшість людей хочуть почути під час найгіршої хвилі коронавірусу? Люди ходять до благодійних продовольчих банків, а не їздять на приватні острови". Письменниця Дженна Квіглі написала: "Ну, добре, з'їздить на день народження, але публікувати це прямо зараз у соціальних мережах – в кращому випадку огидно та бездушно".
Багато знаменитостей зробили меми на тематику вечірки Кім Кардашян. Журналіст The New Yorker Ронан Ферроу порівняв світлини її свята із сатиричною картиною Ієроніма Босха "Сад земних насолод".
Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва так само долучився до створення мемів та поділився картиною Анрі Матісса.
Колін Хенкс, син Тома Хенкса та Ріти Вілсон, лаконічно підписав фото: "Нехай їдять тістечка". Варто зазначити, що королева Франції Марія-Антуанетта свого часу, коли їй розповіли про бунт голодних парижан, сказала: "Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка". Через кілька років її стратили.