21 октября светской львице и звезде американского реалити-шоу Ким Кардашян исполнилось 40 лет. Юбилей знаменитость решила отпраздновать громко: она пригласила 30 друзей и арендовала тропический остров. А после публикаций фото Ким натолкнулась на огромную волну критики.

Ким Кардашян опубликовала фотографии с шумной вечеринки на своей странице в твиттере. Знаменитость отметила, что празднование ее 40-летия состоялось только после двух недель многократных проверок и просьбы пройти всем лабораторные тесты и карантин.

Стоит знать 30 гостей и арендованный остров: как Ким Кардашян отпразднует 40-летие

Впрочем, Ким Кардашян вспомнила и влияние пандемии. По ее словам, лишь на небольшое время она и друзья Ким отправились на арендованный остров, где могли сделать вид, что все нормально. Звезда отметила, что они катались на велосипедах, плавали возле китов, смотрели фильм на пляже и активно проводили время.

До коронавируса, я не думаю, что кто-то из нас действительно понимал, какой простой роскошью была возможность путешествовать и быть вместе с семьей и друзьями в безопасной среде,

– написала знаменитость.