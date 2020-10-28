Бесчувственно и отвратительно: Ким Кардашян осудили за празднование 40-летия на частном острове
21 октября светской львице и звезде американского реалити-шоу Ким Кардашян исполнилось 40 лет. Юбилей знаменитость решила отпраздновать громко: она пригласила 30 друзей и арендовала тропический остров. А после публикаций фото Ким натолкнулась на огромную волну критики.
Ким Кардашян опубликовала фотографии с шумной вечеринки на своей странице в твиттере. Знаменитость отметила, что празднование ее 40-летия состоялось только после двух недель многократных проверок и просьбы пройти всем лабораторные тесты и карантин.
Стоит знать 30 гостей и арендованный остров: как Ким Кардашян отпразднует 40-летие
Впрочем, Ким Кардашян вспомнила и влияние пандемии. По ее словам, лишь на небольшое время она и друзья Ким отправились на арендованный остров, где могли сделать вид, что все нормально. Звезда отметила, что они катались на велосипедах, плавали возле китов, смотрели фильм на пляже и активно проводили время.
До коронавируса, я не думаю, что кто-то из нас действительно понимал, какой простой роскошью была возможность путешествовать и быть вместе с семьей и друзьями в безопасной среде,
– написала знаменитость.
Реакция общества
Некоторые поклонники Ким Кардашян написали, что благодарны ей за откровенность и милые семейные фото. Однако большинство осудили ее за чрезмерную роскошь в столь непростое для человечества время. Пользователи писали, что Ким зря старается приблизиться к народу, ведь обычные люди отменяют встречи с семьей на большие семейные праздники. Также кое-кто заметил, что на вечеринке присутствовали официанты в масках, которые, по словам людей, должны рисковать жизнью ради Ким.
Музыкант Питер Фрэмптон написал: "Вы что, настолько бесчувственные, что не понимаете, что это не то, что большинство людей хотят услышать во время худшей волны коронавируса? Люди ходят в благотворительные продовольственные банки, а не ездят на частные острова". Писательница Дженна Куигли написала: "Ну, хорошо, съездит на день рождения, но публиковать это прямо сейчас в социальных сетях – в лучшем случае противно и бездушно".
Многие знаменитости сделали мемы на тематику вечеринки Ким Кардашян. Журналист The New Yorker Ронан Фэрроу сравнил фотографии ее праздника с сатирической картиной Иеронима Босха "Сад земных наслаждений".
Нью-Йоркский музей современного искусства так же присоединился к созданию мемов и поделился картиной Анри Матисса.
Колин Хэнкс, сын Тома Хэнкса и Риты Уилсон, лаконично подписал фото: "Пусть едят пирожные". Стоит отметить, что королева Франции Мария-Антуанетта в свое время, когда ей рассказали о бунте голодных парижан, сказала: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Через несколько лет ее казнили.