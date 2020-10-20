Уже завтра, 21 октября, светской львице Ким Кардашьян исполнится 40 лет. День рождения звезда планирует отметить с размахом, однако пандемия коронавирус внесла коррективы в формат вечеринки. Так, именинница хочет изолироваться с друзьями, арендовав закрытый тропический остров.

Инсайдеры сообщили изданию Page Six, как многодетная мама, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян планирует отпраздновать 40-летие. Торжество звезда стремится сделать тайным, поэтому ни один из приглашенных гостей не знает, где состоится вечеринка. Именинница хочет собрать друзей и близких в начале следующей недели. Вместе они отправятся на закрытый тропический остров в Карибском бассейне, который Ким арендовала специально для юбилея.

Читайте также В велюровых костюмах: Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон повторили легендарные образы 90-х – фото

Кроме того, Ким Кардашьян тщательно заботится о том, чтобы все 30 гостей были здоровыми. Так, они уже сдали первый ПЦР-тест на коронавирус, а на выходных проверятся повторно. Среди приглашенных муж Канье Уэст, с которым звезда продолжает демонстрировать семейную идиллию после публичного скандала, сестры Хлое, Кортни, Кайли и Кендалл и мама Крис Дженнер.

Все гости знают, когда нужно быть готовыми к вылету на рейс, который покинет район Лос-Анджелеса в начале следующей недели. Из соображений конфиденциальности пункт назначения строго засекречен,

– говорится в источнике.

Представители Ким Кардашьян отказались от комментариев. Предполагают, что празднование может состояться на Бора-Бора, курорте Некер или на Багамах. Похоже, больше деталей мир узнает после вечеринки, которую именинница покажет уже в инстаграм-профиле.