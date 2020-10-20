Вже завтра, 21 жовтня, світській левиці Кім Кардашян виповниться 40 років. День народження зірка планує відзначити з розмахом, однак пандемія коронавірусу внесла корективи у формат вечірки. Так, іменинниця хоче ізолюватися з друзями, орендувавши закритий тропічний острів.

Інсайдери повідомили виданню Page Six, як багатодітна мама, модель і бізнес-леді Кім Кардашян планує відсвяткувати 40-річчя. Торжество зірка прагне зробити таємним, тому жоден з запрошених гостей не знає, де відбудеться вечірка. Іменинниця хоче зібрати друзів і близьких на початку наступного тижня. Разом вони відправляться на закритий тропічний острів у Карибському басейні, який Кім орендувала спеціально для ювілею.

Читайте також У велюрових костюмах: Кім Кардашян і Періс Гілтон повторили легендарні образи 90-х – фото

Крім того, Кім Кардашян ретельно дбає про те, аби всі 30 гостей були здоровими. Так, вони вже здали перший ПЛР-тест на коронавірус, а на вихідних перевіряться повторно. Серед запрошених чоловік Каньє Вест, з яким зірка продовжує демонструвати сімейну ідилію після публічного скандалу, сестри Хлої, Кортні, Кайлі та Кендалл і мама Кріс Дженнер.

Усі гості знають, коли потрібно бути готовими до вильоту на рейс, який покине район Лос-Анджелеса на початку наступного тижня. З міркувань конфіденційності пункт призначення суворо засекречений,

– йдеться в джерелі.

Представники Кім Кардашян відмовились від коментарів. Припускають, що святкування може відбутись на Бора-Бора, курорті Некер чи на Багамах. Схоже, більше деталей світ дізнається після вечірки, яку іменинниця покаже вже в інстаграм-профілі.