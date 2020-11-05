Відома поп-виконавиця з болівійським корінням Мішель Андраде вразила шанувальників новим сексуальним образом. Зірка постала в чорному топі та трусиках і грайливо позувала перед камерою.

Популярна співачка Мішель Андраде стає все більш розкутою на камеру. Нещодавно зірка знялась для обкладинки чоловічого глянцю XXL, чим вразила мережу. Еротичними кадрами артистка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Мішель Андраде впевнена в собі та точно знає, як завести мережу. Вона еротично позувала перед камерою, демонструючи принади та хизуючись апетитними формами. Співачка лежала на підлозі біля басейну, сексапільно сперлась на крісло й еротично вигнулась, сидячи на ньому.



Мішель Андраде / Instagram / @mishvirmish

Для відвертого образу Мішель приміряла чорний кроп-топ та трусики, які вдало підкреслювали груди, стрункі ніжки та сідниці співачки. Вона доповнила відверте вбрання босоніжками на високих підборах та з різнобарвними прикрасами.



Мішель Андраде / Instagram / @mishvirmish

Образу додала пікантності довга срібляста сережка, а також насичений макіяж. Повіки Мішель були нафарбовані блакитними тінями, а губи підкреслювала темно-бордова помада. Співачка зв'язала хвилясте довге волосся у високий хвіст.



Мішель Андраде / Instagram / @mishvirmish