Известная поп-исполнительница с боливийским корнями Мишель Андраде поразила поклонников новым сексуальным образом. Звезда предстала в черном топе и трусиках и игриво позировала перед камерой.

Популярная певица Мишель Андраде становится все более раскованной на камеру. Недавно звезда снялась для обложки мужского глянца XXL, чем поразила сеть. Эротическими кадрами артистка поделилась на своей странице в инстаграме.

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Мишель Андраде уверена в себе и точно знает, как завести сеть. Она эротично позировала перед камерой, демонстрируя прелести и щеголяя аппетитными формами. На фото певица лежала на полу у бассейна, сексапильно облокотилась на кресло и эротично выгнулась, сидя на нем.



Мишель Андраде / Instagram / @mishvirmish

Для откровенного образа Мишель примерила черный кроп-топ и трусики, которые удачно подчеркивали грудь, стройные ножки и ягодицы певицы. Она дополнила откровенный наряд босоножками на высоком каблуке и с разноцветными украшениями.



Мишель Андраде / Instagram / @mishvirmish

Образу придала пикантности длинная серебряная серьга, а также насыщенный макияж. Глаза Мишель были накрашены голубыми тенями, а губы подчеркивала темно-бордовая помада. Певица завязала волнистые длинные волосы в высокий хвост.



Мишель Андраде / Instagram / @mishvirmish