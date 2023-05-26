Трійця у 2024 році: чи зміниться дата святкування Зелених свят через новий календар
Зелені свята або Трійця – велике християнське свято. Воно вшановує пришестя Святого Духа до учнів Ісуса Христа після його Воскресіння. У 2023 році Зелені свята відзначатимуть 28 травня католики й 4 червня – православні. Чи зміниться дата Трійці у 2024 році за новим релігійним календарем – читайте далі.
Відповідно до християнського вчення, Святий Дух є третьою особою Трійці Божої після Бога-Отця та Сина (Ісуса Христа). Свято Трійці засвідчує єдність усіх трьох іпостасей єдиного Бога. 24 Канал розповість, коли святкуватимуть Зелені свята у 2024 році.
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Дата святкування Трійці у 2024 році
Зіслання Святого Духа святкують через 50 днів після Воскресіння Христового. У 2023 році католики відзначатимуть Трійцю 28 травня, а православні християни – 4 червня. Втім, з 1 вересня Православна церква України переходить на новий новоюліанський календар. Відповідно до нього, багато свят перенесуть на інші дати.
Але оскільки дата Зелених свят прив'язана до Великодня, то на Трійці це нововведення жодним чином не позначиться. А святкування Великодня в наступному році припадає на 31 березня для католиків та на 5 травня – для православних. Зважаючи на це, Зелені свята у 2024 році відзначатимуть 19 травня – католики й 23 червня – православні.
Історія Трійці
Як свідчить Євангеліє, після воскресіння Ісуса Христа він провів 40 днів зі своїми учнями, розповідаючи їм про Боже Царство. На 40-й день він піднявся до неба (званий Вознесінням) і залишив обітницю послати Святого Духа.
На свято П'ятдесятниці або Трійці, коли минуло 50 днів після Великодня, учні Ісуса зібралися разом на молитву. В цей день Святий Дух з'явився на них у вигляді вогню та голуба та наповнив їх духовною силою. Це було даром Божого благословення, щоб учні поширювали віру в Ісуса Христа по всьому світу.
Після зіслання Святого Духа, апостоли змогли говорити мовами різних народів, що дозволило їм проповідувати Євангеліє по всьому світу.