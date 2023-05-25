Православна Церква України затвердила Постанову про календарне питання. Це означає, що вже з 1 вересня цього року ПЦУ переходить на новоюліанський календар. Воно позначиться на певних святах. 24 Канал розповість, як це вплине на свято Вознесіння.

Дивіться також Вознесіння Господнє 2023: історія свята, традиції та що не можна робити в цей день

Вознесіння Господнє за новим календарем

Вознесіння Господнє – це релігійне свято, яким вшановують подію, коли Ісус Христос, за свідченнями Біблії, піднявся на небо перед очима Своїх учнів.

Дата Вознесіння Господнього прив'язана до Великодня: його святкують на 40-й день після Воскресіння. Тому новий церковний календар жодним чином не вплине на дату цього свята в наступному році. Адже відзначення події повністю залежить від того, коли Великдень.



Вознесіння Господнє / Фото Еспресо Захід

До речі, Воскресіння у 2024 році католики святкуватимуть 31 березня, а православні – 5 травня. Відповідно Вознесіння Господнє у 2024 році католики відзначать 9 травня, тоді як православні – 13 червня.

Історія Вознесіння Господнього

У Біблії йдеться, що після свого воскресіння Ісус Христос 40 днів був на землі серед своїх учнів, яким розказував про Царство Боже. Згодом зібравши їх на горі Елеон біля Єрусалиму, усіх поблагословив, а сам відправився на небеса.

Згодом до учнів прийшли 2 ангели, які повідомили, що Ісус ще повернеться. Ангели сповістили людей, що Господь вдруге прийде на землю та буде судити і живих, і мертвих.

У Вознесіння Господнє паломники з усього світу відправляються в монастир на гору Елеон, де можна побачити відбиток ноги Христа, з якого він пішов на небо. У цей день у церквах проводять особливі служби, під час яких треба помолитись за порятунок душі.