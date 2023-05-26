Согласно христианскому учению, Святой Дух является третьим лицом Троицы Божией после Бога-Отца и Сына (Иисуса Христа). Праздник Троицы свидетельствует о единстве всех трех ипостасей единого Бога. 24 Канал расскажет, когда будут праздновать Зеленые праздники в 2024 году

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Дата празднования Троицы в 2024 году

Сошествие Святого Духа празднуют через 50 дней после Воскресения Христова. В 2023 году католики будут отмечать Троицу 28 мая, а православные христиане – 4 июня. Впрочем, с 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новый новоюлианский календарь. Согласно ему, многие праздники перенесут на другие даты.



Зеленые праздники / Фото НУВГ

Но поскольку дата Зеленых праздников привязана к Пасхе, то на Троице это нововведение никоим образом не скажется. А празднование Пасхи в следующем году выпадает на 31 марта для католиков и на 5 мая – для православных. Ввиду этого, Зеленые праздники в 2024 году будут отмечать 19 мая – католики и 23 июня – православные.

История Троицы

Как свидетельствует Евангелие, после воскресения Иисуса Христа он провел 40 дней со своими учениками, рассказывая им о Царстве Божьем. На 40-й день он поднялся к небу (называемый Вознесением) и оставил обет послать Святого Духа.

На праздник Пятидесятницы или Троицы, когда прошло 50 дней после Пасхи ученики Иисуса собрались вместе на молитву. В этот день Святой Дух явился на них в виде огня и голубя и наполнил их духовной силой. Это было даром Божьего благословения, чтобы ученики распространяли веру в Иисуса Христа по всему миру.

После сослания Святого Духа, апостолы смогли говорить на языках разных народов, что позволило им проповедовать Евангелие по всему миру.