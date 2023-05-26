Відповідно до християнського вчення, Святий Дух є третьою особою Трійці Божої після Бога-Отця та Сина (Ісуса Христа). Свято Трійці засвідчує єдність усіх трьох іпостасей єдиного Бога. 24 Канал розповість, коли святкуватимуть Зелені свята у 2024 році.

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Дата святкування Трійці у 2024 році

Зіслання Святого Духа святкують через 50 днів після Воскресіння Христового. У 2023 році католики відзначатимуть Трійцю 28 травня, а православні християни – 4 червня. Втім, з 1 вересня Православна церква України переходить на новий новоюліанський календар. Відповідно до нього, багато свят перенесуть на інші дати.



Зелені свята / Фото НУВГ

Але оскільки дата Зелених свят прив'язана до Великодня, то на Трійці це нововведення жодним чином не позначиться. А святкування Великодня в наступному році припадає на 31 березня для католиків та на 5 травня – для православних. Зважаючи на це, Зелені свята у 2024 році відзначатимуть 19 травня – католики й 23 червня – православні.

Історія Трійці

Як свідчить Євангеліє, після воскресіння Ісуса Христа він провів 40 днів зі своїми учнями, розповідаючи їм про Боже Царство. На 40-й день він піднявся до неба (званий Вознесінням) і залишив обітницю послати Святого Духа.

На свято П'ятдесятниці або Трійці, коли минуло 50 днів після Великодня, учні Ісуса зібралися разом на молитву. В цей день Святий Дух з'явився на них у вигляді вогню та голуба та наповнив їх духовною силою. Це було даром Божого благословення, щоб учні поширювали віру в Ісуса Христа по всьому світу.

Після зіслання Святого Духа, апостоли змогли говорити мовами різних народів, що дозволило їм проповідувати Євангеліє по всьому світу.