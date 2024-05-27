Однак цьогоріч християни західного та східного обряду святкували Великдень по-різному. Православні та греко-католики – 5 травня, а римо-католики – 31 березня. Тож коли буде Трійця, розповість LifeStyle 24.

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Коли Трійця у 2024 році

У християн західного обряду Трійця вже була 19 травня. Християни східного обряду відзначатимуть її лише наступного місяця – 23 червня. За традицією, святкування розпочинається у неділю та триває цілий тиждень.

Цього дня у православних храмах України проходить урочиста служба Божа. Крім того, заведено прикрашати будинки та церкви різною зеленню: гілочками берези, полином, м'ятою, любистком.

Що це за свято – Трійця

У свято згадується, як Святий Дух зійшов на апостолів Ісуса Христа. Сталося це на п'ятдесятий день після воскресіння. Назва Трійця означає єдність Бога – Отець, Син та Святий Дух, також є народний варіант – Зелені свята.

Наші предки ретельно готувалися до Трійці, зокрема наводили лад у будинку: прибирали та позбувалися всього непотребу. Напередодні свята люди традиційно поминають покійних. Цікаво, що раніше хлопці у цей день ходили свататися до дівчат. Вважалося, що потрібно заручитися на Зелені свята та справити весілля на свято Покрови, щоб шлюб був міцний та щасливий.