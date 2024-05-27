Однако в этом году христиане западного и восточного обряда праздновали Пасху по-разному. Православные и греко-католики – 5 мая, а римо-католики – 31 марта. Поэтому когда будет Троица, расскажет LifeStyle 24.

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Когда Троица в 2024 году

У христиан западного обряда Троица уже была 19 мая. Христиане восточного обряда будут отмечать ее только в следующем месяце – 23 июня. По традиции, празднование начинается в воскресенье и длится целую неделю.

В этот день в православных храмах Украины проходит торжественная служба Божья. Кроме того, принято украшать дома и церкви различной зеленью: веточками березы, полынью, мятой, любистком.

Что это за праздник – Троица

В праздник вспоминается, как Святой Дух сошел на апостолов Иисуса Христа. Произошло это на пятидесятый день после воскресения. Название Троица означает единство Бога – Отец, Сын и Святой Дух, также есть народный вариант – Зеленые праздники.

Наши предки тщательно готовились к Троице, в частности наводили порядок в доме: убирали и избавлялись от всего хлама. Накануне праздника люди традиционно поминают усопших. Интересно, что раньше парни в этот день ходили свататься к девушкам. Считалось, что нужно обручиться на Зеленые праздники и справить свадьбу на праздник Покрова, чтобы брак был крепкий и счастливый.