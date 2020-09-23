Американська співачка Лана Дель Рей довгий час не знімалась у фотосесіях. Але нещодавно зірка зважилась постати в трендових образах для журналу. В інтерв'ю Лана розповіла про наслідки пандемії для її кар'єри.

Лана Дель Рей, 35-річна популярна американська співачка й авторка пісень, знялась у фотосесії для нового випуску видання Interview Magazine. Зірка позувала у вбранні від італійського будинку моди Gucci.

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Модні образи Лани Дель Рей

Співачка позувала в декількох образах. Для одного з них вона вдягнула картату сукню з квітковим принтом, доповнюючи аутфіт діамантовими сережками, намистом та кільцем. Для наступного look Лана підібрала свою чорну сукню та червону сорочку в клітинку. На іншому знімку зірка постала в чорному шкіряному тренчі, який вдало доповнювала маска з камінцями.

Зазначимо, що Лана Дель Рей для своїх аутфітів вибрала вбрання від Gucci. Образи вона завершувала діамантовими прикрасами від Bvlgari. Співачка по-різному вкладала волосся: у хвіст та залишала розпущеним. На обличчі зірки був нюдовий макіяж з рожевою помадою та штучними віями.



Лана Дель Рей / Interview Magazine

Що розповіла зірка про пандемію

Лана Дель Рей тільки позитивно відреагувала на тотальну самоізоляцію, адже, за її словами, це привело до тої кризи та проблем з психічним здоров'ям, про яку вона так часто співала й за що її часто хейтили.

"Я думаю, що екзистенціальна паніка існує вже давно, але люди не звертали на неї уваги, бо були занадто зайняті купівлею взуття. І мені подобається купувати туфлі. Я люблю взуття. Але тепер, коли ви не можете ходити по магазинам, ви повинні подивитися на свого партнера і подумати: Я прожив з тобою 20 років, але чи знаю я тебе?", – зізналась Лана.

Також Лана Дель Рей розповіла, що цього місяця повинен вийти її новий альбом Chemtrails Over the Country Club. Пісні цієї платівки стали звучати не зовсім в тому стилі співачки, який був раніше. Але зірка зізналась, що вони їй подобаються.



Лана Дель Рей / Interview Magazine