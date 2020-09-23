Американская певица Лана Дель Рей долгое время не снималась в фотосессиях. Но недавно звезда решилась предстать в трендовых образах для журнала. В интервью Лана рассказала о последствиях пандемии для ее карьеры.

Лана Дель Рей, 35-летняя популярная американская певица и автор песен, снялась в фотосессии для нового выпуска издания Interview Magazine. Звезда позировала в наряде от итальянского дома моды Gucci.

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Модные образы Ланы Дель Рей

Певица позировала в нескольких образах. Для одного из них она надела клетчатое платье с цветочным принтом, дополняя аутфит бриллиантовыми серьгами, ожерельем и кольцом. Для следующего look Лана подобрала свое черное платье и красную рубашку в клетку. На другом снимке звезда предстала в черном кожаном тренче, который удачно дополняла маска с камнями.

Отметим, что Лана Дель Рей для своих аутфитов выбрала наряд от Gucci. Образы она завершала бриллиантовыми украшениями от Bvlgari. Певица по-разному укладывала волосы: в хвост и оставляла распущенными. На лице звезды был нюдовый макияж с розовой помадой и искусственными ресницами.



Лана Дель Рей / Interview Magazine

Что рассказала звезда о пандемии

Лана Дель Рей только положительно отреагировала на тотальную самоизоляцию, ведь, по ее словам, это привело к тому кризису и проблемам с психическим здоровьем, о котором она так часто пела и за что ее часто хейтили.

"Я думаю, что экзистенциальная паника существует уже давно, но люди не обращали на нее внимания, потому что были слишком заняты покупкой обуви. И мне нравится покупать туфли. Я люблю обувь. Но теперь, когда вы не можете ходить по магазинам, вы должны посмотреть на своего партнера и подумать: Я прожил с тобой 20 лет, но знаю ли я тебя?", – призналась Лана.

Также Лана Дель Рей рассказала, что в этом месяце должен выйти ее новый альбом Chemtrails Over the Country Club. Песни этой пластинки стали звучать не совсем в том стиле певицы, который был раньше. Но звезда призналась, что они ей нравятся.



Лана Дель Рей / Interview Magazine