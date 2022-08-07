Імениті манікюр-майстри назвали найбільші тренди цього літа та їхні особливості. Манікюр цього літа видався різноманітним та барвистим – до свого образу можна підібрати як класичні нюдові відтінки, так і незвичний 3D-манікюр.

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Французький та прозорий манікюр

За словами манікюрної майстрині Дуа Ліпи та Аделі Мішель Хамрі, літо – весільний сезон, який передбачає багато прозорого та напівпрозорого манікюру.

Експертка радить спробувати коктейльні прозорі відтінки та сконцентруватися на природності своїх нігтів.

Модний манікюр на літо / Фото nailsbymh

Ефект аерографа

Якщо на літо хочеться чогось яскравішого, беззаперечним трендом літа стане манікюр з ефектом аерографа. Популярною техніка аерографії була у 90-х та 2000-х роках, а тепер повертається на нігті модниць.

За словами Мей Каваджірі, японської нейл-майстрині, аеро-манікюр стане чудовою основою не тільки під дизайни та малюнки, але і під 3D нейл-арт.

Модний манікюр на літо / Фото nailsbymh

3D-форми на нігтях

Влітку – 2022 у моду ввійшли незвичні та об'ємні дизайни – гель-лак перетворюється не просто на покриття, а на витвори мистецтва на нігтях. З кожним разом 3D-манікюр стає вже більш концептуальним та полонить модні покази.

І хоч такий вид манікюру не дуже практичний та важкий у виготовленні, для особливої події чи фотосесії цей манікюр підійде ідеально.

Модний манікюр на літо / Фото hinako.sucre

Італійський манікюр

Тренди розірвала техніка італійського манікюру – метод, завдяки якому короткі нігті виглядають довшими. За допомогою маленької хитрощі – спеціального профарбовування лаком біля кутикули, нейл-майстри створюють ефект подовжених нігтів.

Цей манікюр робиться з класичними кольорами та однотонним покриттям, та ідеально підходять для власниць коротких, квадратних та сквоовал нігтів.

Модний манікюр на літо / Фото paintedbyjools