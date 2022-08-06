Парфуми , які нагадують вам про дощ, не тільки приємно контрастують зі спекотними та посушливими днями, але і стануть чудовим доповненням для перших осінніх днів.

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Майстри-парфумери змогли відтворити специфічний запах після дощу – петрикор. Він утворюється від рослинних олій, які вивільняються з землі після зливи. Разом із ними виділяється сполука геосмін – і саме це поєднання утворює незабутній запах дощу.

Ефект "мокрої землі" чудово відтворює аромат від A Lab on Fire під назвою California Snow. Він створює ілюзію, ніби власник аромату щойно вибіг зі зливи.

California Snow / Фото A Lab on Fire

Передати вологу та запах води вдалося і в парфумах від Acqua di Gio Giorgio Armani, Ocean.

Ocean di Gioia / Фото Giorgio Armani

Чистий аромат свіжоскошеної трави та запах тропічного дощу поєдналися у парфумі від Marc Jacobs, Rain. Він дуже нагадує зливи поблизу морського узбережжя.

Rain / Фото Marc Jacobs

Guerlain ще на початку свого існування змогли відтворити аромат заспокійливої свіжості після дощу – коли тепле сонце підсилює аромати природи та освіжає зволожені квіти. Аромат Après L'Ondée, який створив ще у 1906 році Жак Герлен, ідеально підходить для тих, хто любить прогулятися після літньої зливи.

Après L'Ondée / Фото Guerlain

Ефект "після дощу" відтворили і в ароматі Un Jardin apres la Mousson від Hermes – у цьому парфумі заховані аромати післядощового квіткового саду, який буяє пахощами та свіжістю.

Un Jardin apres la Mousson / Фото Hermes