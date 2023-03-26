2023 рік пропонує безліч варіантів манікюру, які можуть задовольнити будь-який смак, а 24 Канал зібрав кілька з них. Обирайте стиль, який найбільше вам підходить. Від сміливих дизайнів до ніжної класики – це рік, коли краса нігтів може здивувати й приємно вразити!

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Мікро-френч

Мікро-френч – це нова тенденція в манікюрі, яка стане особливо популярною у 2023 році. Цей стиль поєднує в собі класичний французький манікюр і мікродизайн. Замість традиційного білого кінчика нігтя у мікро-френчі використовують дуже тонкі лінії. Цей стиль манікюру може довше зберігатися на нігтях, ніж звичайний французький манікюр. Крім того, мікро-френч можна комбінувати з різними кольорами та малюнками, створюючи унікальний дизайн, що підійде для будь-якої події.



Мікро-френч / Фото Pinterest

Натуральність

Натуральність у манікюрі стає найпопулярнішим трендом, який додає природної краси та легкості вашому образу. Такий манікюр підходить для будь-якої ситуації: робочого дня, зустрічі з друзями або важливої події. Натуральний манікюр – це завжди стильно, актуально та елегантно.



Натуральність / Фото Pinterest

"Тату" на нігтях

"Тату" на нігтях – це стильний та сміливий тренд у світі манікюру, який дозволяє виразити свою індивідуальність та особистість через мистецтво манікюру. Якщо ви любите експериментувати зі своїм образом та бажаєте створити щось дійсно оригінальне, "тату" на нігтях – чудовий спосіб втілити свої ідеї у життя.



"Тату" на нігтях / Фото Pinterest

"Різні руки"

Це новий тренд у світі манікюру, який стає все популярнішим. Ідея полягає в тому, щоб створити різний дизайн на кожній руці, зберігаючи гармонію між ними. Це відмінний спосіб виразити свою творчість та індивідуальність, підкреслити унікальність та вразити навколишніх своєю оригінальністю.



"Різні руки" / Фото Pinterest

Поталь

Поталь-манікюр – це відмінний вибір для тих, хто хоче створити ніжний та жіночний образ з мінімальними зусиллями. Він підходить для будь-якого випадку: роботи в офісі або вечірки з друзями, завжди надаючи дівчині особливої привабливості та шарму.



Поталь / Фото Pinterest

Автор: Марта Поліщук