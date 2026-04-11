Забудьте про омбре: як фарбування Аліси Лю стало головним б'юті-хітом весни-2026

Світ краси офіційно захопив новий сміливий тренд, який отримав назву Halo hair. Цей стиль став справжньою сенсацією після того, як фігуристка та золота медалістка Олімпійських ігор 2026 року Аліса Лю продемонструвала свою незвичну зачіску.

Її образ, що поєднує глибокий каштановий колір із платиновими кільцями, миттєво розлетівся соцмережами та потрапив на сторінки провідних видань. За словами спортсменки, ідея такого фарбування має особливий філософський зміст, адже вона додає нову світлу смугу щороку, імітуючи кільця дерев. Ця концепція настільки вразила публіку, що стилісти по всьому світу почали масово відтворювати таку контрастну зачіску. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Що відомо про техніку фарбування Halo hair?

Це техніка створення чітких горизонтальних смуг або кілець контрастного кольору по всьому діаметру голови. На відміну від класичного мелірування чи омбре, де переходи мають бути максимально плавними, Halo hair робить ставку на чітку графічність.

Найпопулярніший варіант сезону – поєднання темної бази з платиновими смугами, які візуально нагадують німб. Така зачіска ідеально підходить для створення незвичних образів і вже стала популярною у соцмережах серед молоді.

Як повторити цей тренд?

Для досягнення ідеального результату в стилі Аліси Лю важливо звернутися до досвідченого колориста, оскільки створення рівних горизонтальних ліній вимагає ювелірної точності. Процес створення Halo Hair починається з ретельного розділення волосся на широкі горизонтальні секції. Після цього майстер обирає рівень, на якому буде розміщено "ореол".

Світлі смуги зазвичай створюються шляхом інтенсивного освітлення обраного шару волосся до платинового блонду. Водночас важливо стежити за симетрією по всьому об'єму голови. Після освітлення обов'язково застосовується тонування у холодні або пастельні відтінки, щоб колір виглядав дорогим і чистим.

Завершальним етапом стає використання засобів із ефектом дзеркального блиску та відновлювальних масок. Адже головна фішка Halo hair – бездоганна гладкість волосся, яка дозволяє графічним кільцям сяяти на світлі при кожному кроці.

