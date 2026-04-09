Про це пише видання Who What Wear. Які дизайни вже вважаються застарілими та що варто обрати замість них, щоб ваші руки виглядали сучасно та стильно – читайте більше в нашому матеріалі.

Що відомо про антитренди манікюру 2026 року?

Масивні прикраси та незручна форма

Перше, про що варто забути цієї весни – надмірність. Так, важкі камені, ланцюжки та величезні 3D-фігури, які чіпляються за волосся чи одяг, вже остаточно вийшли з моди. Разом із ними в минулому залишаються й екстремально довгі та гострі нігті.

Чіткий френч і щільні кольори

Класичний французький манікюр з широкою та дуже білою смужкою вже більше не можна назвати актуальним у 2026 році. Також серед антитрендів опинилося дуже густе покриття, яке нагадує шар пластику.

Звичайні пастельні кольори

Просто пофарбувати нігті в один пастельний колір, наприклад, у ніжно-жовтий чи блакитний, тепер вважається занадто нудним. За словами експертів Who What Wear, однотонні кольори без жодних деталей більше не привертають увагу. Щоб бути в тренді, стилісти радять додавати в манікюр трохи дрібних деталей. Наприклад, маленькі цятки, тонкі смужки або клітинку.

Намальовані квіти

Гелеві квіти, які майстри малювали на нігтях останні кілька років, поступово перестають бути популярними. Адже вони часто виглядають занадто штучно. Новим хітом весни став дизайн, де у напівпрозорий лак ховають справжні крихітні засушені квіти. Такий манікюр виглядає значно витонченіше, ніж будь-який малюнок пензлем, і створює ніжний весняний настрій.

Копіювання трендів

Найголовніший антитренд 2026 року – манікюр "як у всіх". Важкий металевий блиск та ідеально дзеркальні нігті, які ми звикли бачити в алгоритмах соцмереж, стають ознакою поганого тону. Тепер цінується ваш власний стиль і те, наскільки манікюр пасує саме вам. Вибирайте прості, але якісні матеріали, які підкреслюють здоров'я нігтів, і не бійтеся відмовитися від складних дизайнів на користь природності.

Який манікюр буде в тренді у 2026 році?