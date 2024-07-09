У народі кажуть, що завішувати дзеркала потрібно, інакше душа людини може заблудитися. Також додають, що її накриє страх, коли не побачить свого відображення. Однак зі Святого Писання відомо, що душа немає ні тіла, ні кісток. Тож чи є цей обряд правильним та обов'язковим, розповість LifeStyle 24.

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Чи потрібно завішувати дзеркала, коли хтось помирає

У Православній церкві України стверджують, що завішування дзеркал – це не традиція християнської віри. Однак її дотримуються у деяких країнах світу, адже обряд вважається частиною культури. Така справа властива забобонним людям, які вірять, що через дзеркала відбувається магія. Не дарма цей предмет використовують люди з надздібностями для своїх ритуалів. Часто через нього спілкуються з духами.

Подібно до побажання "земля пухом", склянки зі шматком хліба для покійного та інших "народних" поминальних традицій, завішування дзеркал є звичайним забобоном, який жодним чином не корисний для душі – ані померлого, ані того, хто таким забобонам довіряє,

– зазначають у ПЦУ.

У церкві наголошують, що віряни можуть допомогти душам померлих близьких молитвами. Саме таким чином необхідно проявляти свою любов до них. До того ж варто зайнятися благодійністю та добрими справами.