В народе говорят, что завешивать зеркала нужно, иначе душа человека может заблудиться. Также добавляют, что ее накроет страх, когда не увидит своего отражения. Однако из Священного Писания известно, что душа не имеет ни тела, ни костей. Поэтому является ли этот обряд правильным и обязательным, расскажет LifeStyle 24.

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Нужно ли завешивать зеркала, когда кто-то умирает

В Православной церкви Украины утверждают, что завешивание зеркал – это не традиция христианской веры. Однако ее придерживаются в некоторых странах мира, ведь обряд считается частью культуры. Такое дело свойственно суеверным людям, которые верят, что через зеркала происходит магия. Не зря этот предмет используют люди со сверхспособностями для своих ритуалов. Часто через него общаются с духами.

Подобно пожеланию "земля пухом", стакана с куском хлеба для покойного и других "народных" поминальных традиций, завешивание зеркал является обычным суеверием, который никоим образом не полезен для души – ни умершего, ни того, кто таким суевериям доверяет,

– отмечают в ПЦУ.

В церкви отмечают, что верующие могут помочь душам умерших близких молитвами. Именно таким образом необходимо проявлять свою любовь к ним. К тому же стоит заняться благотворительностью и добрыми делами.