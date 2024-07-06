В этот день верующие идут в церковь и молятся. В то же время они стараются не заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться с другими людьми. LifeStyle 24 расскажет о 5 делах, которые нельзя делать в воскресенье.

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Убираться в доме

В воскресенье стоит посвятить время общению с семьей и отдыху. Активную уборку рекомендуется перенести на другой день недели. Считается, что излишнее усердие может испортить энергию, которая царит в доме. Впрочем, не запрещается выполнять домашнюю работу, если в ней есть острая необходимость.

Стричь волосы

В некоторых культурах существуют суеверия относительно стрижки волос в воскресенье. Если изменить длину прически в этот день, то можно навлечь на себя неудачу или болезнь. В то же время считается, что стрижка волос может забрать положительную энергию, которую имел человек.

Чинить вещи

В христианской традиции воскресенье является днем отдыха от труда. Починка вещей может восприниматься как тяжелый физический труд. От него стоит отказаться, чтобы не вызвать неудачу в будущем. Считается, что в воскресенье невозможно качественно починить вещи, как бы человек не старался.

Посещать кладбище

В воскресенье стоит воздержаться от посещения кладбища. Считается, что такие действия могут принести несчастье или нарушить покой умерших. Лучше отложить это на другой день, чтобы полностью посвятить воскресенье отдыху и духовному обновлению.

Стирать вещи

Верующие считают, что стирка в воскресенье принесет несчастье или финансовые трудности. Считается, что с грязной водой выливается удача из дома. В то же время можно лишиться благополучия и счастья в семье. Некоторые даже верят, что стирка может вызвать проблемы в личной жизни.

Заметим, что это общие рекомендации. Учитывайте только убеждения своей семьи. Каждый сам выбирает для себя, как провести этот день с пользой.