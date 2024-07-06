Сегодня надо быть активными весь день, избегать ссор и зажиточности давать милостыню всем нуждающимся, пишет Lifestyle 24.

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День Сисоя Великого

По происхождению Сисой был коптом, жил в Египетской пустыне в той пещере, в которой до него проживал преподобный Антоний. Сисой учил смирению и надежде на милосердие Божие. В течение 60 лет пустынной жизни он достиг высокого уровня духовной чистоты и был одарен чудотворными способностями. Люди к нему молятся за хорошую погоду и обильный урожай.

Что нельзя делать

Сегодня ни с кем нельзя ссориться и надо избегать конфликтов;

Нельзя сегодня употреблять алкоголь;

В этот день нельзя лениться и ссориться;

Сегодня лучше не тратить деньги впустую;

Нельзя сегодня отказывать в милостыне.

Народные приметы

В старину верили, если 6 июля поставить на порог дома крапиву, чертополох и зверобой, то эти травы отпугнут нечистую силу.

6 июля считается благоприятным днем для сеяния репы. По приметам, если вы сделаете это сегодня, то в дальнейшем получите богатый урожай этой культуры.

Роса 6 июля будет означать хорошую погоду на следующий день.

Звездное небо – к хорошему урожаю

Увидеть гадюку в этот день – к беде

Что еще отмечают в этот день

6 июля отмечают Всемирный день кардиолога. Этот праздник посвящен врачам, которые специализируются на диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Целью этого дня является привлечение внимания к важности кардиологии и работы кардиологов в улучшении здоровья и жизни людей.

Также 6 июля празднуют Международный день поцелуя – это неофициальный праздник, который возник в Великобритании, но приобрел популярность во всем мире. Целью этого дня является напомнить людям о важности поцелуев и их положительное влияние на здоровье и отношения.

А еще 6 июля отмечают День посещения местных парков. Ежегодно этот день приходится на первую субботу июля. Традиционно в этот день собираются в парках и проводят время на свежем воздухе.