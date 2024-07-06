Сьогодні треба бути активними увесь день, уникати сварок та заможливості давати милостиню всім нужденним, пише Lifestyle 24.

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День Сисоя Великого

За походженням Сисой був коптом, жив у Єгипетській пустелі в тій печері, в якій до нього проживав преподобний Антоній. Сисой навчав смиренню та надії на милосердя Боже. Впродовж 60 років пустельного життя він досягнув високого рівня духовної чистоти та був обдарований чудотворними здібностями. Люди до нього моляться за гарну погоду та рясний урожай.

Що не можна робити

Сьогодні ні з ким не можна сваритися й треба уникати конфліктів;

Не можна сьогодні вживати алкоголь;

У цей день не можна лінуватися й сваритися;

Сьогодні краще не витрачати гроші дарма;

Не можна сьогодні відмовляти у милостині.

Народні прикмети

У давнину вірили, якщо 6 липня поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій, то ці трави відлякають нечисту силу.

6 липня вважається сприятливим днем для сіяння ріпи. За прикметами, якщо ви зробите це сьогодні, то надалі отримаєте багатий урожай цієї культури.

Роса 6 липня означатиме гарну погоду наступного дня.

Зоряне небо – до гарного врожаю

Побачити гадюку в цей день – до біди

Що ще відзначають в цей день

6 липня відзначають Всесвітній день кардіолога. Це свято присвячене лікарям, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань. Метою цього дня є привернення уваги до важливості кардіології та роботи кардіологів у покращенні здоров'я та життя людей.

Також 6 липня святкують Міжнародний день поцілунку – це неофіційне свято, яке виникло у Великій Британії, але набуло популярності в усьому світі. Метою цього дня є нагадати людям про важливість поцілунків та їх позитивний вплив на здоров'я та стосунки.

А ще 6 липня відзначають День відвідування місцевих парків. Щороку цей день припадає на першу суботу липня. Традиційно в цей день збираються в парках та проводять час на свіжому повітрі.