У цей день віряни йдуть до церкви та моляться. Водночас вони стараються не займатися важкою фізичною працею і сваритися з іншими людьми. LifeStyle 24 розповість про 5 справ, які не можна робити в неділю.

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Прибиратися в будинку

У неділю варто присвятити час спілкуванню з родиною та відпочинку. Активне прибирання рекомендується перенести на інший день тижня. Вважається, що зайва старанність може зіпсувати енергію, яка панує в домі. Втім, не забороняється виконувати домашню роботу, якщо в ній є гостра потреба.

Стригти волосся

У деяких культурах існують забобони щодо стрижки волосся в неділю. Якщо змінити довжину зачіски у цей день, то можна накликати на себе невдачу або хворобу. Водночас вважається, що стрижка волосся може забрати позитивну енергію, яку мала людина.

Лагодити речі

У християнській традиції неділя є днем відпочинку від праці. Лагодження речей може сприйматися як важка фізична праця. Від неї варто відмовитися, щоб не спричинити невдачу у майбутньому. Вважається, що в неділю неможливо якісно полагодити речі, якби людина не старалася.

Відвідувати кладовище

У неділю варто утриматися від відвідування кладовища. Вважається, що такі дії можуть принести нещастя або порушити спокій померлих. Краще відкласти це на інший день, щоб повністю присвятити неділю відпочинку і духовному оновленню.

Прати речі

Віряни вважають, що прання в неділю принесе нещастя або фінансові труднощі. Вважається, що з брудною водою виливається удача з дому. Водночас можна позбутися добробуту і щастя в родині. Дехто навіть вірить, що прання може спричинити проблеми в особистому житті.

Зауважимо, що це загальні рекомендації. Враховуйте лише переконання своєї родини. Кожен сам обирає для себе, як провести цей день з користю.