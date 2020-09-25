Всесвітньо відомий бренд Moschino представив нову осінньо-зимову кампанію, обличчям якої стала темношкіра трансгендерна модель з дитячим церебральним паралічем Аарон Філіп.

На офіційній інстаграм-сторінці Moschino зазначено, що для бренду це стало першою подібною співпрацею. Для 19-річної моделі фешн-зйомка стала першою рекламною кампанією.

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Аарон Філіп – перша темношкіра трансгендерна модель з ДЦП, яка підписала контракт зі впливовим агентством Elite Model Management New York. До слова, агенство співпрацює з такими супермоделями, як Наомі Кемпбелл та Тайра Бенкс.

Фешн-модель відзначила, що бути обличчям бренду Moschino видається втіленням нереальної мрії. За її словами, це важливий момент для представництва в індустрії моди.

Модель позувала у широкій спідниці в стилі французької королеви Марії-Антуанетти, високих черевиках на шнурівці, шкіряній куртці. Чорно-білу кампанію Moschino для осінньо-зимового сезону створив креативний директор бренду Джеремі Скотт.

Автори зйомки – дует фотографів Luigi та Iango, роботи яких неодноразово потрапляли на обкладинки Vogue.

Як пише Dazed, в кампанії також присутні типові риси "москіноізму", які є особливістю бренду: зокрема, Аарон Філіп одягнена в сіре худі з подовженим капюшоном, який покриває її помпезну перуку.



Модель Аарон Філіп знялась у кампанії Moschino / Колаж 24 каналу

Що відомо про 19-річну модель Аарон Філіп

Аарон Філіп – темношкіра трансгендерна модель, хвора на ДЦП. Для дівчини це перша серйозна зйомка в індустрії моди. Раніше модель знялась у кліпі Майлі Сайрус Mother’s Daughter, також брала участь у фешн-зйомці б'юті-бренду Sephora.

Вона також з'явилась на обкладинці журналу Paper.

Аарон Філіп у кліпі Майлі Сайрус: дивіться відео