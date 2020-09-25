Всемирно известный бренд Moschino представил новую осенне-зимнюю кампанию, лицом которой стала темнокожая трансгендерная модель с детским церебральным параличом Аарон Филип

На официальной инстаграм-странице Moschino указано, что для бренда это стало первым подобным сотрудничеством. Для 19-летней модели фэшн-съемка стала первой рекламной кампанией.

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Аарон Филип – первая темнокожая трансгендерная модель с ДЦП, подписавшая контракт с влиятельным агентством Elite Model Management New York. К слову, агенство сотрудничает с такими супермоделями, как Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс.

Фэшн-модель отметила, что быть лицом бренда Moschino представляется воплощением нереальной мечты. По ее словам, это важный момент для представительства в индустрии моды.

Модель позировала в широкой юбке в стиле французской королевы Марии-Антуанетты, высоких ботинках на шнуровке, кожаной куртке. Черно-белую кампанию Moschino для осенне-зимнего сезона создал креативный директор бренда Джереми Скотт.

Авторы съемки – дуэт фотографов Luigi и Lango, работы которых неоднократно попадали на обложки Vogue.

Как пишет Dazed, в кампании также присутствуют типичные черты "москинизма", которые являются особенностью бренда: в частности, Аарон Филип одета в серое худи с удлиненным капюшоном, который покрывает ее помпезный парик.



Модель Аарон Филип снялась в кампании Moschino / Коллаж 24 канала

Что известно о 19-летней модели Аарон Филип

Аарон Филип – темнокожая трансгендерная модель, больная ДЦП. Для девушки это первая серьезная съемка в индустрии моды. Ранее модель снялась в клипе Майли Сайрус Mother's Daughter, также участвовала в фэшн-съемке бьюти-бренда Sephora.

Она также появилась на обложке журнала Paper.

Аарон Филип в клипе Майли Сайрус: смотрите видео