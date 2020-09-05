У листопаді цього року мають відбутися чергові вибори президента США. Популярний актор Джим Керрі виступив проти Дональда Трампа та закликав голосувати за порядність та людяність.

Відомий американський актор Джим Керрі в черговий раз виступив проти чинного президента Штатів Дональда Трампа. Раніше він намалював карикатури, а 3 вересня написав статтю, яку опублікував у виданні The Atlantic.

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Стаття має назву "Правда, справедливість і життя без Трампа" (Truth, Justice, and a World Without Trump). У ній Джим Керрі жорстко розкритикував його діяльність і зазначив, що всім американцям пора занепокоїтися, бо стан країни – зовсім не привід для жартів.

Сполучені Штати зустрілись з катастрофою. Незліченна кількість американських життів зруйновані через президентство Дональда Трампа. Верховенство закону під загрозою, знищена наша єдність, сфера послуг, великі міста страждають,

– написав Джим Керрі.



Джим Керрі у фільмі "Брехун, брехун" / IMDb

Актор зазначив, що занадто багато американців підтримують Трампа. Вони роблять це тому, що Республіканська партія апелює до найбільш примітивних потреб, але через свій расизм, жорстокість та заклики до насильства. "Якщо ви бачите себе патріотом, то слід розуміти, що напрямок, який обрала Республіканська партія, може повністю зруйнувати право американців на свободу".

Джим Керрі закликав масово голосувати та робити це за порядність, людяність та образ життя, який захоплюватиме та надихатиме дітей по всьому світу.