В ноябре этого года должны состояться очередные выборы президента США. Популярный актер Джим Керри выступил против Дональда Трампа и призвал голосовать за порядочность и человечность.

Известный американский актер Джим Керри в очередной раз выступил против действующего президента Штатов Дональда Трампа. Ранее он нарисовал карикатуры, а 3 сентября написал статью, которую опубликовал в издании The Atlantic.

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Статья озаглавлена "Правда, справедливость и жизнь без Трампа" (Truth, Justice, and a World Without Trump). В ней Джим Керри жестко раскритиковал его деятельность и отметил, что всем американцам пора забеспокоиться, потому что состояние страны – вовсе не повод для шуток.

Соединенные Штаты встретились с катастрофой. Бесчисленное количество американских жизней разрушены из-за президентства Дональда Трампа. Верховенство закона под угрозой, уничтожено наше единство, сфера услуг, крупные города страдают,

– написал Джим Керри.



Джим Керри в фильме "Лжец, лжец" / IMDb

Актер отметил, что слишком много американцев поддерживают Трампа. Они делают это потому, что Республиканская партия апеллирует к наиболее примитивным потребностям, но путем своего расизма, жестокости и призывов к насилию. "Если вы видите себя патриотом, то следует понимать, что направление, которое избрала Республиканская партия, может полностью разрушить право американцев на свободу".

Джим Керри призвал массово голосовать и делать это за порядочность, человечность и образ жизни, который будет восхищать и вдохновлять детей по всему миру.