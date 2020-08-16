3 ноября 2020 года должны пройти выборы президента США. Недавно Дональд Трамп выступил с мыслью перенести выборы. По этому поводу высказалась певица Тейлор Свифт, заявив, что он хочет таким способом удержать власть.

Пандемия коронавируса продолжается, поэтому немалое количество чиновников призывает американцев голосовать по почте. Действующий президент США ранее высказал мнение о том, что такие выборы будут сфальсифицированы и предложил перенести их на более безопасное время. Однако, большинство осудили такое решение. Среди них и певица Тейлор Свифт, об этом она написала в Твиттере.

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То, что Трамп называет голосование по почте фальсификацией, доказывает одно – он УВЕРЕН, что мы не хотим видеть его своим президентом. Он решил нагло обмануть и поставить под угрозу жизни миллионов американцев, пытаясь удержать власть,

– написала Тейлор.

Артистка добавила, что кризис, в котором находилась страна, ухудшился из-за Трампа. А теперь он использует его, чтобы уничтожить право американцев на свободное голосование. Также она призвала досрочно подавать запрос на голосование.

Trump’s calculated dismantling of USPS proves one thing clearly: He is WELL AWARE that we do not want him as our president. He’s chosen to blatantly cheat and put millions of Americans’ lives at risk in an effort to hold on to power. — Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020

К слову, в ноябре этого года должны состояться 59-е выборы президента США. Основными конкурентами являются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Действующий президент США Дональд Трамп / 24 канал