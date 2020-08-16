3 листопада 2020 року повинні пройти вибори президента США. Нещодавно Дональд Трамп виступив з думкою перенести вибори. З цього приводу висловилась співачка Тейлор Свіфт, заявивши, що він хоче таким способом втримати владу.

Пандемія коронавірусу триває, тому чимала кількість чиновників закликає американців голосувати поштою. Чинний президент США раніше висловив думку про те, що такі вибори будуть сфальсифіковані і запропонував перенести їх на більш безпечний час. Однак, більшість засудили таке рішення. Серед них і співачка Тейлор Свіфт, про це вона написала у твітері.

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Те, що Трамп називає голосування поштою фальсифікацією, доводить одне – він впевнений, що ми не хочемо бачити його своїм президентом. Він вирішив нахабно обдурити і поставити під загрозу життя мільйонів американців, намагаючись утримати владу,

– написала Тейлор.

Артистка додала, що криза, в якій перебувала країна, погіршилась через Трампа. А тепер він використовує її, щоб знищити право американців на вільне голосування. Також вона закликала достроково подавати запит на голосування.

Trump’s calculated dismantling of USPS proves one thing clearly: He is WELL AWARE that we do not want him as our president. He’s chosen to blatantly cheat and put millions of Americans’ lives at risk in an effort to hold on to power. — Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020

До слова, в листопаді цього року мають відбутися 59-ті вибори президента США. Основними конкурентами є республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.



Чинний президент США Дональд Трамп / 24 канал