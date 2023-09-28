Імена з єврейським корінням – дуже давні, мають цікаву історію. Вже багато століть їх успішно використовують на території України. Цікаво, про які йдеться та що ж вони означають.

Клас Підійдуть будь-якій дівчинці: 5 незвичних жіночих імен

Імена єврейського походження: перелік

Матвій – ім'я давньоєврейського походження. На івриті звучить "Матітьягу". Має благородне значення – "подарунок Бога".

Єлизавета – красиве та поширене ім'я, що утворилося від єврейського слова "елішева". Означає "присяга", "присягаюсь Богом".

Захар – зараз дуже популярне ймення в Україні. В оригіналі кажуть "Захарія" та тлумачать як "Божа пам'ять" та "той, хто пам'ятає Бога".

Іванна – жіночий варіант єврейського імені Йоханнан. Особливо поширене серед християн. На українську перекладається як "Бог милостивий".

Назар – теж з'явилося в Україні саме з івриту. Воно має дуже гарне й шляхетне значення. А саме – "той, хто дав обітницю Богу" або "той, хто присвятив себе Богу".

Єва – це ім'я, яке добре знають усі. Адже саме так було звати першу жінку на Землі. У євреській мові вимовляють "Хава". Ім'я трактують як "та, що дає життя".