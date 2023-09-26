Імена з кожної мови мають своє особливе звучання та неповторне значення. Важливо дізнатися ці моменти, аби потім не виникало сюрпризів. Зібрали добірку чарівних жіночих імен, які будуть вам до вподоби.

Вау 6 рідкісних імен для хлопчиків, які красиво звучать

Гарні імена для дівчаток: перелік

Ніколь – бере початок з французької мови. У країні свого походження є досить поширеним ім'ям. Воно сформувалося від чоловічого ймення Ніколя. В українській мові аналогом є Микола. Означає "переможниця народів".

Златослава – українське ім'я, що походить від наших предків – слов'ян. Це жіночий варіант чоловічого імені Златослав. У його основі – 2 корені: "злат" (золотий) і "слав" (слава). Тлумачиться як "славна", "велична".

Стефанія – красиве ймення, яке набуло широкої популярності в Україні. Це сталося після перемоги гурту "Kalush Orchestra" на Євробаченні у 2022 році з композицією "Стефанія". А виникло ім'я у Стародавній Греції. Утворилося від слова "стефаносс", що означає "вінець" або "діадема".

Медіна – ім'я, яке з'явилося в мусульманських країнах. З арабської на українську перекладається як "культура", "місто". Так називається друге за важливістю місто після Мекки, де сповідують іслам. Його трактування, пов'язано з мусульманським храмом та має значення "священне місто".

Ельвіра – має давньонімецьке коріння. Означає "правдива", "прихильна", "доброзичлива". Деякі вважають, що назва виникла через міфологічних богів родючості – ельфів, які були символом гарного урожаю.