Имена на каждом языке имеют свое особое звучание и неповторимое значение. Важно узнать эти моменты, чтобы потом не возникало сюрпризов. Собрали подборку очаровательных женских имен, которые вам понравятся.

Вау 6 редких имен для красиво звучащих мальчиков

Хорошие имена для девочек: список

Николь – берет начало с французского языка. В стране своего происхождения является достаточно распространенным именем. Оно сформировалось от мужского имени Николя. В украинском языке аналогом является Николай. Значит "победительница народов".

Златослава – украинское имя, происходящее от наших предков – славян. Это женский вариант мужского имени Златослав. В его основе – 2 корня: "злат" (золотой) и "слав" (слава). Объясняется как "славная", "величественная".

Стефания – красивое имя, которое приобрело широкую популярность в Украине. Это произошло после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении в 2022 году с композицией Стефания. А возникло имя в Древней Греции. Образовалось от слова "стефаносс", что означает "венец" или "диадема".

Медина – имя, появившееся в мусульманских странах. С арабского на украинский переводится как "культура", "город". Так называется второй по важности город после Мекки, где исповедуют ислам. Его трактовка связана с мусульманским храмом и имеет значение "священный город".

Эльвира – имеет древнегерманские корни. Означает "истинная", "благосклонная", "доброжелательная". Некоторые считают, что название возникло из-за мифологических богов плодородия – эльфов, которые являются символом хорошего урожая.