Имена с еврейскими корнями – очень древние, имеют интересную историю. Уже многие столетия их успешно используют на территории Украины. Интересно, о которых идет речь и что они означают.

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Имена еврейского происхождения: список

Матвей – имя древнееврейского происхождения. На иврите звучит "Матьягу". Имеет благородное значение – "подарок Бога".

Елизавета – красивое и распространенное имя, образовавшееся от еврейского слова "элишева". Значит "присяга", "клянусь Богом".

Захар – сейчас очень популярно имя в Украине. В оригинале говорят "Захария" и толкуют как "Божья память" и "помнящий Бога".

Иванна – женский вариант еврейского имени Йоханнан. Особенно распространен среди христиан. На украинский переводится как "Бог милостивый".

Назар – тоже появилось в Украине именно с иврита. Оно имеет очень хорошее и благородное значение. А именно – "тот, кто дал обещание Богу" или "тот, кто посвятил себя Богу".

Ева – это имя, которое хорошо знают все. Ведь именно так было звать первую женщину на Земле. В еврейском языке произносят "Хава". Имя трактуют как "дающая жизнь".