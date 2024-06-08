Обирайте те, яке сподобається найбільше: 6 традиційних імен для хлопчиків

Традиційні українські імена завжди залишаються у тренді. Багато батьків віддають перевагу саме їм, а не сучасним варіантам, які інколи є більш популярними.

Серед традиційних чоловічих імен є такі: Аскольд, Орест, Давид, Роман, Тарас та Яків. Про їхнє походження та значення сьогодні розкаже LifeStyle 24.

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Добірка традиційних імен для хлопчиків

Аскольд

Слов'янське ім'я Аскольд раніше належало відомому київському князю. Воно трактується як "той, хто володіє список" та у наш час не надто поширене.

З самого дитинства Аскольд має неймовірну жагу до життя. Він постійно пробує та дізнається щось нове, аби проводити час активно.

Орест

Ім'я Орест прийшло в Україну зі Стародавньої Греції та має значення "той, хто підкорює вершини" і "той, хто стоїть на горі". Найчастіше його можна почути на західних територіях держави, однак воно зустрічається й в інших областях.

Оресту легко знаходити спільну мову з людьми. Однак така риса характеру інколи шкодить, адже хлопцю важко прощатися зі своїм оточенням.

Давид

Ім'я Давид популярне у різних країнах світу. Воно має давньоєврейське коріння та перекладається як "улюбленець", "улюблений", "коханий".

Давид – це людина, яка все тримає у собі. Йому складно ділитися переживаннями та проблемами навіть з рідними та друзями.

Традиційні чоловічі імена / Фото Canva

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Роман

Ім'я Роман утворилося у Візантії. На території Київської Русі з'явилося разом з християнством. Воно тлумачиться як "римський" та "римлянин".

Роману важливо залишити після себе слід та згадку. Тому він намагається досягати найкращих результатів, аби запам'ятатися людям.

Тарас

Давньогрецьке ім'я Тарас здобуло свою популярність й в Україні. Вважається, що воно перекладається як "бунтівний", "бунтівник".

Тарас не любить перекладати свої проблеми на інших людей. Він має закритий характер, який не завжди подобається оточенню.

Яків

Давньоєврейське ім'я Яків зустрічається у Біблії. З івриту воно перекладається як "другий за народження" або "послідовник", "тримається за п'яту".

Яків – справжній чоловік, який має сильний та рішучий характер. Йому важливу досягнути у житті незалежності та самостійності.