Среди традиционных мужских имен есть такие: Аскольд, Орест, Давид, Роман, Тарас и Яков. Об их происхождении и значении сегодня расскажет LifeStyle 24.

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Аскольд

Славянское имя Аскольд ранее принадлежало известному киевскому князю. Оно трактуется как "тот, кто владеет списком" и в наше время не слишком распространено.

С самого детства Аскольд имеет невероятную жажду жизни. Он постоянно пробует и узнает что-то новое, чтобы проводить время активно.

Орест

Имя Орест пришло в Украину из Древней Греции и имеет значение "тот, кто покоряет вершины" и "тот, кто стоит на горе". Чаще всего его можно услышать на западных территориях государства, однако оно встречается и в других областях.

Оресту легко находить общий язык с людьми. Однако такая черта характера иногда вредит, ведь парню трудно прощаться со своим окружением.

Давид

Имя Давид популярно в разных странах мира. Оно имеет древнееврейские корни и переводится как "любимец", "любимый".

Давид – это человек, который все держит в себе. Ему сложно делиться переживаниями и проблемами даже с родными и друзьями.

Традиционные мужские имена / Фото Canva

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Роман

Имя Роман образовалось в Византии. На территории Киевской Руси появилось вместе с христианством. Оно толкуется как "римский" и "римлянин".

Роману важно оставить после себя след и память. Поэтому он старается достигать наилучших результатов, чтобы запомниться людям.

Тарас

Древнегреческое имя Тарас получило свою популярность и в Украине. Считается, что оно переводится как "мятежный", "мятежник".

Тарас не любит перекладывать свои проблемы на других людей. Он имеет закрытый характер, который не всегда нравится окружающим.

Яков

Древнееврейское имя Яков встречается в Библии. С иврита оно переводится как "второй по рождению" или "последователь", "держится за пятку".

Яков – настоящий мужчина, который имеет сильный и решительный характер. Ему важно достичь в жизни независимости и самостоятельности.