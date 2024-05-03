Як в Україні відзначають Великдень: підготовка та основні традиції свята

Вже у неділю, 5 травня, православні християни та греко-католики святкуватимуть Великдень. Завтра багато українців підуть до храму, щоб святити кошики. Традиційно туди кладуть паску, писанки, крашанки, ковбасу, сир, масло та сіль.

Сьогодні, у Страсну п'ятницю, всю складну роботу варто відкласти. Цей день тижня вважається найскорботнішим, адже саме тоді Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Підготовку до свята можна завершити у Велику суботу. Більше про великодні традиції в Україні розкаже LifeStyle 24.

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Приготування до Великодня

Великодні свята традиційно розпочинаються у Вербну неділю, яку цьогоріч християни східного обряду святкували 28 квітня. У цей день віряни йдуть до церкви, де освячують гілочки верби. Коли повертаються додому після служби, то легенько б'ють ними усіх родичів, які проспали. До того ж вважається, що верба захищає оселю від зла та приносить у родину здоров'я.

Найбільше люди готуються до Великодня у Страсний тиждень. У цей період згадуються останні дні життя Ісуса Христа перед розп'яттям. Господарі наводять лад у будинку та на подвір'ї, закуповують продукти, печуть паски, фарбують крашанки, розписують писанки та обирають вбрання на свято.

Великодні традиції / Фото Canva

Раніше наші предки у Велику суботу мили кошик, у якому планували святити продукти, виносили його на сонце, щоб висохнув, а ввечері збирали та обов'язково накривали вишитим рушником. Після цього дорослі, діти та молодь йшли до церкви, аби розпалити вогнище на задньому дворі.

Великдень в Україні: традиції свята

На Великдень українці обов'язково йдуть до храму. Після закінчення служби, люди кличуть усіх близьких та збираються за великим святковим столом. Господині готують багато смачних страв, оскільки вже завершився Великий піст. Усі присутні обов'язково куштують освячені продукти. Крім того, члени родини б'ються великодніми яйцями. За традицією, той, чиє не розіб'ється, стає найсильнішим. Така забава особливо подобається дітям.

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Продовжують святкувати й у Поливаний понеділок. Зараз така традиція вже менш поширена, аніж раніше. Спершу були певні обмеження через пандемію коронавірусу, а потім розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак у деяких регіонах люди продовжують обливатися холодною водою. У давні часи це зазвичай робили хлопці, а дівчата натомість давали їм писанки або інші великодні страви.

Поливаний понеділок / Фото Львівська міська рада

Наші предки відзначали Великдень й на третій день. Молодь виходила на вулицю, де співала, танцювала, розважалася та грала ігри. Також відбувалися вечорниці. Зараз здебільшого люди вже починають працювати.