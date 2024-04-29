Останній день перед Пасхою називається Велика субота. У деяких храмах тоді вже починають святити кошики. А що заборонено робити, знає LifeStyle 24.
Важливо Треба знати кожному: коли не варто працювати перед Великоднем
Що таке Велика субота
У Велику суботу християни згадують, як поховали Ісуса Христа. Йосип Аримафейський попросив, щоб римський імператор Понтій Пілат дозволив йому забрати тіло Сина Божого. Спершу чоловік намастив його прянощами, а потім загорнув у плащаницю. Господа поховали у саду Йосипа, у печері неподалік Голгофи. Її також закрили каменем.
Заборони напередодні Великодня
Не потрібно забувати, що у Велику суботу ще триває піст. Тому заборонено вживати алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти. За традицією, у цей день люди завершують останні приготування до Великодня. Зокрема, розфарбовують крашанки, розписують писанки та печуть паски.
- Не можна важко працювати, наприклад, у саду або на городі.
- Не варто сваритися, лихословити, ображатися та злитися.
- Не рекомендується займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати.
- Краще не влаштовувати гучні гуляння.
- Не слід ходити на полювання або риболовлю.
Переддень Великодня варто присвятити молитві та добрим справам. Пробачте усі образи одне одному, щоб зустріти свято з чистими думками.