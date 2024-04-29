Последний день перед Пасхой называется Великая суббота. В некоторых храмах тогда уже начинают святить корзины. А что запрещено делать, знает LifeStyle 24.
Важно Надо знать каждому: когда не стоит работать перед Пасхой
Что такое Великая суббота
В Великую субботу христиане вспоминают, как похоронили Иисуса Христа. Иосиф Аримафейский попросил, чтобы римский император Понтий Пилат позволил ему забрать тело Сына Божьего. Сначала мужчина смазал его пряностями, а затем завернул в плащаницу. Господа похоронили в саду Иосифа, в пещере недалеко от Голгофы. Ее также закрыли камнем.
Запреты накануне Пасхи
Не нужно забывать, что в Великую субботу продолжается пост. Поэтому запрещено употреблять алкоголь, есть мясные и молочные продукты. По традиции, в этот день люди завершают последние приготовления к Пасхе. В частности, раскрашивают крашенки, расписывают писанки и пекут куличи.
- Нельзя тяжело работать, к примеру, в саду или в огороде.
- Не стоит ссориться, злословить, обижаться и злиться.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.
- Лучше не устраивать громкие застолья.
- Не следует ходить на охоту или рыбалку.
В канун Пасхи следует посвятить молитве и добрым делам. Простите все обиды друг другу, чтобы встретить праздник с чистыми мыслями.