Перед Пасхой есть дни, когда верующим не стоит работать. Их нужно посвятить духовному очищению. Подробнее расскажет LifeStyle 24.

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Когда нельзя работать перед Пасхой

Страстная пятница – самый скорбный день недели, ведь именно тогда распяли Иисуса Христа на горе Голгофе. В церквях проводятся службы Божьи, а во время вечерней выносят плащаницу – полотно, на котором изображен Господь. В этот день людям нельзя работать и развлекаться. Необходимо посвятить время молитве и строгому посту. Все дела следует завершить в Чистый четверг.

Тяжело работать и заниматься домашними делами также не стоит в Великую субботу. В этот день вспоминается, как Иисуса Христа похоронили. Его тело отнесли в пещеру, которую закрыли камнем. Накануне Пасхи люди завершают печь куличи, расписывать писанки и раскрашивать крашенки – в общем готовятся к празднику. В некоторых храмах уже освящают пасхальные корзины.

Сам праздник Пасхи люди также проводят с семьей, а работу откладывают на другой день. Они ходят в гости друг к другу, приглашают ближайших родственников к себе, чтобы всем вместе собраться за большим столом. Продолжают праздновать и в Поливальный понедельник, тогда, в частности, обливаются водой.