Сегодня, в Страстную пятницу, всю сложную работу стоит отложить. Этот день недели считается самым скорбным, ведь именно тогда Иисуса Христа распяли на кресте. Подготовку к празднику можно завершить в Великую субботу. Больше о пасхальных традициях в Украине расскажет LifeStyle 24.

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Приготовление к Пасхе

Пасхальные праздники традиционно начинаются в Вербное воскресенье, которое в этом году христиане восточного обряда праздновали 28 апреля. В этот день верующие идут в церковь, где освящают веточки вербы. Когда возвращаются домой после службы, то легонько бьют ими всех родственников, которые проспали. К тому же считается, что верба защищает дом от зла и приносит в семью здоровье.

Больше всего люди готовятся к Пасхе в Страстную неделю. В этот период вспоминаются последние дни жизни Иисуса Христа перед распятием. Хозяева наводят порядок в доме и во дворе, закупают продукты, пекут куличи, красят пасхальные яйца, расписывают писанки и выбирают наряд на праздник.

Пасхальные традиции / Фото Canva

Ранее наши предки в Великую субботу мыли корзину, в которой планировали святить продукты, выносили ее на солнце, чтобы высохла, а вечером собирали и обязательно накрывали вышитым рушником. После этого взрослые, дети и молодежь шли в церковь, чтобы разжечь костер на заднем дворе.

Пасха в Украине: традиции праздника

На Пасху украинцы обязательно идут в храм. После окончания службы, люди зовут всех близких и собираются за большим праздничным столом. Хозяйки готовят много вкусных блюд, поскольку уже завершился Великий пост. Все присутствующие обязательно пробуют освященные продукты. Кроме того, члены семьи бьются пасхальными яйцами. По традиции, тот, чье не разобьется, становится самым сильным. Такая забава особенно нравится детям.

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Продолжают праздновать и в Поливальный понедельник. Сейчас такая традиция уже менее распространена, чем раньше. Сначала были определенные ограничения из-за пандемии коронавируса, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. Однако в некоторых регионах люди продолжают обливаться холодной водой. В давние времена это обычно делали парни, а девушки взамен давали им писанки или другие пасхальные блюда.

Поливальный понедельник / Фото Львовский городской совет

Наши предки отмечали Пасху и на третий день. Молодежь выходила на улицу, где пела, танцевала, развлекалась и играла в игры. Также происходили вечерницы. Сейчас в основном люди уже начинают работать.