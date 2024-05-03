В этот день принято много молиться и вспоминать страдания Иисуса Христа. К тому же Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста. Подробнее о запретах и то, что можно делать в этот день, расскажет LifeStyle 24.

К слову Что нельзя делать в Страстную неделю: запреты и традиции накануне Пасхи

Страстная пятница

Иисус Христос в тот день нес на себе крест, на котором его впоследствии распяли на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. Сына Божьего похоронили его ученики, Иосиф и Никидим, которые сначала завернули его в плащаницу, а после этого перенесли в пещеру. К тому же римский правитель Понтий Пилат приказал ее охранять, поскольку помнил, что Господь сказал о воскресении.



Страстная пятница 2024 / Фото Unsplash

Что можно делать в Страстную пятницу

Прийти на богослужение и молиться, обдумывая свои поступки.

Принести домой 12 свечей после посещения церкви и дождаться их сгорания – это защитит семью от бед.

Придерживаться Великого поста: не есть, пока не вынесут Плащаницу.

Делать добрые дела.

Помогать нуждающимся.

Что не стоит делать в Страстную пятницу

Заниматься домашними делами.

Тяжело работать.

Шить, вязать и вышивать.

Рубить дрова.

Есть, пока не вынесут Плащаницу.

Употреблять алкоголь.

Стричь волосы и ногти.

Эмоционально ссориться, завидовать и кричать.

Развлекаться и устраивать громкие празднования.

Какие приметы Страстной пятницы